Protectia Consumatorului a amendat Casa de Ajutor Reciproc Constanta. Batranii isi vor primi banii inapoi

”In cursul saptamanii trecute am incheiat verificarile la Casa de ajutor reciproc Constanta, in urma sesizarilor primite de la mai multi pensionari. Au fost aplicate sanctiuni in valoare de 20000 ron, s-au dispus masuri complementare, constatandu-se inclusiv abateri cu caracter penal, urmand sa trimitem o sesizare in acest sens organelor abilitate. A profita de batranii si asa greu incercati, prin incasarea de dobanzi ascunse, oprindu-le sume importante de bani, pentru diverse elucubratii financiare, este o atitudine camatareasca!”, a punctat Horia Constantinescu, comisar-șef adjunct la CJPC Constanța.