Protest al parinților la o școala care a reangajat un profesor judecat și condamnat pentru agresarea elevilor

Protest al părinților și elevilor, joi dimineață, față de întoarcerea la catedră a unui profesor de sport condamnat recent, cu suspendare, pentru purtare abuzivă şi care mai are pe rolul instanţei un alt dosar privind agresarea unor elevi, conform site-ului www.edupedu.ro. Părinţii au declarat că se tem că bărbatul va continua să fie agresiv cu copiii