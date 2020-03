Protest al politistilor la bilantul MAI. Ministrul Vela acuza o manevra politica a "pensionarului" Coarna

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, sustine ca in spatele protestului care a avut loc marti in paralel cu prezentarea bilantului MAI "este o manevra politica" si acuza ca sindicalistii care protesteaza sunt condusi de un pensionar care are venituri mai mari decat salariul ministrului si care are "preocupari electorale".