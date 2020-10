Protest anti-masca la Piata Universitatii

Un protest faţă de purtarea măştii de protecţie are loc sâmbătă după-amiaza în Piaţa Universităţii din Capitală, participanţii, unii cu copii alături, criticând măsurile luate de autorităţi. Protestatarii au steaguri tricolore, în mare parte nu poartă mască şi nu respectă distanţarea socială. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Ei au cerut să se renunţe la măsurile impuse de Guvern şi au scandat "Libertate", "Ruşine, ruşine să vă fie" şi "Copiii noştri nu-s cobaii voştri". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO La faţa locului sunt prezente mai multe echipaje de jandarmi. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Sâmbătă a fost înregistrat un număr record de noi cazuri de COVID-19 - 3.517, faţă de ultima raportare, în urma efectuării a 29.284 de teste la nivel naţional. În Bucureşti, conform GCS, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este de 2,39. AGERPRES/(AS - editor: Andreea Rotaru, editor online: Irina Giurgiu)