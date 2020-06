Protest antirasism cu mii de oameni, la Paris. Politistii au folosit gaze lacrimogene

Mii de oameni s-au strans, sambata, la Paris, pentru a denunta violentele politistilor si rasismul, dupa un apel al familiei lui Adama Traore, un tanar de culoare care a murit in 2016, la 24 de ani, in urma unei actiuni a politiei, in circumstante comparate cu cele ale decesului lui George Floyd, relateaza AFP.