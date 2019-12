Protest de amploare in Polonia, dupa ce un judecator care a contesta reformele din justitie a fost suspendat

Mii de polonezi au demonstrat duminica in Polonia in semn de solidaritate cu judecatorii, dupa ce un judecator a fost suspendat din functie pentru ca a pus sub semnul intrebarii reformele din justitie ale partidului de guvernamant, semn ca ingrijorarile legate de respectarea legii vor marca cel de-al doilea mandat al formatiunii Dreptate si Justitie.