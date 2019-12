Protest in Buzau fata de o demitere decisa de Guvernul PNL (Video)

Sute de oameni s-au adunat duminica in centrul Buzaului, in urma apelului primarului orasului, pentru a protesta fata de demiterea cercetatorului Costel Vanatoru de la conducerea Bancii de Gene pentru Legumicultura. In prima faza, in cetrul Buzaului au venit membrii PSD, ulterior alaturandu-li-se si persoane neinregimentate politic.