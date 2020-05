Protest in fața Guvernului! Jandarmeria nu-și dorește contact fizic cu participanții

Potrivit purtătorului de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Alexandru Iacob, adunarea publică este ilegală, însă Jandarmeria încearcă să gestioneze situaţia fără a avea incidente. Acesta este primul protest din România de la impunerea stării de urgență cauzată de pandemia de SARS-CoV-2, însă participanții nu și-au luat prea mari măsuri de protecție. Ei scandează, huiduie, agită steaguri […] The post Protest în fața Guvernului! Jandarmeria nu-și dorește contact fizic cu participanții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.