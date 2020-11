Protest in mai multe orase - Avocatii stagiari au iesit in strada dupa examenul de definitivat/ VIDEO

Avocaţii stagiari au protestat luni seara, în Bucureşti, Cluj şi Timişoara, ca urmare a unor deficienţe majore în organizarea examenului de absolvire al INPPA – examenul de definitivat în avocatură.

La București, circa 100 de stagiari au ocupat scările din fața Curții de Apel, cărora li s-au alăturat și maeștri. Avocații susțin că examenul a fost nelegal, inechitabil și organizat în mod deficitar. Aceștia sunt nemulțumiți, printre altele, de faptul că examenul nu a evaluat cunoștințele juridice, notează clujust.ro.

Concret, dacă în anii trecuți procedura de abordare a grilelor era unanim acceptată, în sensul că fie nu existau grile fără niciun răspuns corect, fie atunci când existau, această posibilitate era marcată expres prin indicarea unei a 4-a variante al cărei conținut prevedea "niciuna din variante nu este corectă", în acest an, fără să se procedeze în mod explicit la informarea candidaților că există posibilitatea de a lăsa una sau mai multe grile necompletate, ulterior încheierii examenului s-a constatat că metoda de examinare s-a schimbat în mod discreționar și că ceea ce în anii trecuți era considerat a fi inform și incorect, anul acesta a devenit normă, spun avocaţii.

Astfel, comisia de redactare a subiectelor a procedat la introducerea unui număr de 9 grile care nu aveau niciun răspuns corect și care, deci, trebuia a fi lăsate necompletate, în contextul în care nu există nicio varianta D care să prevadă, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori, că niciuna din variante nu este corectă. "Dincolo de lipsa de previzibilitate și de caracterul discreționar al acestei schimbări în mecanismul de examinare, ca în fiecare an, se constată că un număr de minim 5 grile sunt redactate în mod greșit, variantele indicate în barem drept corecte fiind în vădită contradicție cu dispozițiile legale incidente. Toate aceste neregularități majore au dus la aceea că, la acest moment preliminar soluționării contestațiilor un procent de aproximativ 80% dintre cei care au susținut examenul se găsesc în situația de a-l mai da încă o dată peste un an, ceea ce poate atrage multiple consecințe, inclusiv imposibilitatea continuării stagiului de pregătire inițială, în contextul în care mulți angajatori/îndrumători pot decide că nu își mai permit susținerea unui stagiar, raportat la scăderea veniturilor generată de epidemia cu covid", afirmă avocaţii.

"Mai mult decât atât, dincolo de presupusa lipsă gravă a unor cunoștințe medii esențiale pentru un avocat definitiv, rezultatele acestui examen, în modalitatea în care el s-a desfășurat anul acesta, pare că indică o lipsa de profesionalism din chiar partea indrumstorilor stagiarilor, ceea ce nu se poate prezuma în mod rezonabil. În mod limpede este un moment oportun pentru inițierea unor reforme de ajustare a mecanismului de examinare, fără că acest lucru să presupună neapărat o scădere a standardelor față de avocații stagiari, ci dimpotrivă poate o creștere a standardelor de diligența a celor care organizează acest examen, nefiind admisibile erori atât de flagrante care pot avea, și care au, consecințe fundamentale în dezvoltarea profesională a avocaților stagiari.

Astfel, în demersul nostru colectiv am solicitat anularea celor 9 grile la care niciuna din variante nu era corectă, pentru argumentele de mai sus, contestând de asemenea și grilele la care variantele pretins corecte conform baremului sunt în contradicție cu normele legale. În măsura în care se va decide că toate aceste critici sunt nefondate, avem solicitarea că, în virtutea principiilor care stau la baza relațiilor între avocați, respingerea acestor contestații să fie una motivată, guvernată de transparentă", mai spun avocaţii stagiari.