Protest la Caracal. Zeci de oameni merg in mars spre sediul politiei si casa criminalului

Protest Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de oameni s-au adunat la Caracal, la un protest spontan, dupa ce a iesit la iveala povestea din casa criminalului Gheorghe Dinca. Localnicii au pancarte si au plecat in mars, de la primarie, spre sediul politiei, urmand ca punctul final al protestului sa fie la casa in care se spune ca ar fi fost sechestrate, violate si ucise Alexandra si Luiza. Colegii Alexandrei, fata ucisa la Caracal, protesteaza in fata sediului Politiei din oras Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto carac ...