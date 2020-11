Protest la Constanta fata de interzicerea pelerinajelor religioase. Participanti amendati pentru nerespectarea masurilor privind carantinarea

Un protest spontan organizat marti in zona Palatului de Justitie Constanta, protestatarii fiind nemultumiti de masura Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) prin care este restrictionata participarea la pelerinaje religioase, a fost soldat cu zeci de amenzi, in valoare de peste 21.000 de lei, pentru incalcarea normelor impuse in actualul context epidemiologic.