Protest la Maternitatea Botosani. Cadrele medicale se opun opun transformarii in spital COVID-19

Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii cu COVID-19.