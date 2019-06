Protest la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Spitalul de Pneumologie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi la ora 11.30 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, aproximativ 14 medici au protestat nemultumiti de faptul ca, pentru al doilea an consecutiv nu li s-au acordat tichetele de vacanta promise de Ministerul Sanatatii, dar nici sporul pentrru conditiile de munca. ''Saptamana trecuta, Ministerul Sanatatii a transmis spitalului un comunicat conform caruia acordarea tichetelor de vacanta si plata sporurilor pentru conditii deosebite nu intra in sarcina lor, ci a noastra ca spital'', spune liderul de sindicat Victorela Vieru. De asemenea, liderul de sindicat precizeaza ca sunt negocieri in legatura cu acordarea acestor drepturi de catre Spitalul Clinic de Pneumoftiziol ...