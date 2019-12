Protest pentru sustinerea cercetatorului Costel Vinatoru, demis noaptea de la conducerea Bancii de Gene

Duminică, la ora 11.00, în centrul oraşului Buzău a început mitingul pentru susţinerea cercetătorului Costel Vînătoru, demis de ministrul Agriculturii Adrian Oros. Protestul are drept scop înecrcarea de a-l determina pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, să revină asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetătorul Costel Vânătoru de la conducerea Băncii Naţionale de Gene. Protestul The post Protest pentru susţinerea cercetătorului Costel Vînătoru, demis noaptea de la conducerea Băncii de Gene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.