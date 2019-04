Protest spontan la Giurgiu dupa ce un TIR a accidentat mortal o femeie: A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru calmarea spiritelor

Prefectul Nina Carmen Crişu a declarat marţi că accidentul mortal provocat de un tir marţi în municipiul Giurgiu a condus la proteste de stradă şi a fost nevoie de ajutorul jandarmilor iar Poliţia judeţeană nu a informat Prefectura despre nemulţumirea oamenilor, potrivit agerpres.ro.

'Astăzi a avut loc un accident de circulaţie pe care mi l-aţi semnalat, dar nu înţeleg de ce nu mi-aţi semnalat că imediat după accident acolo s-au strâns persoane care au protestat, a fost o oarecare îmbrânceală şi a fost nevoie de ajutorul jandarmilor', a declarat prefectul marţi, în cadrul unei şedinţe de lucru la care au fost invitaţi şi reprezentanţii mass-media.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Dăncilă! Opoziția a câștigat o importantă bătălie

Şeful IPJ Giurgiu, Cătălin Georgescu, a precizat că poliţiştii au chemat în ajutor jandarmii pentru că zona în care s-a produs accidentul este "una sensibilă şi în trecut au mai fost proteste" împotriva traficului tirurilor spre frontieră pe o stradă din municipiu.

'Jandarmii noi i-am chemat acolo, am luat anumite măsuri, pentru că zona unde s-a comis accidentul, Rudari, este o zonă sensibilă având în vedere că au mai fost semnale că se solicită de către locuitori ca traficul respectiv să fie dirijat prin alte zone. Am venit cu aceste măsuri suplimentare şi am apelat la colegii de la jandarmi să vină în sprijinul nostru, am lăsat efective în zonă pentru a preveni orice incident', a declarat Georgescu.

El a spus că dinamica accidentului în urma căruia o femeie în vârstă de 63 de ani din municipiul Giurgiu a decedat după ce a fost prinsă sub un tir a fost lămurită.

Citește și: Analiză devastatoare! Rareș Bogdan pune tunurile pe PSD! Nici Adrian Năstase nu a scăpat

'În zonă se lucrează la partea carosabilă, tirurile respective erau în staţionare, circulaţia fiind dirijată alternativ în momentul în care tirul respectiv s-a pus în mişcare iar victima s-a aflat undeva în zona în care nu a putut fi observată de către conducătorul auto şi a fost accidentată', a completat şeful IPJ Giurgiu.

În urma accidentului, în zonă s-au strâns aproximativ 30 de persoane, care au protestat faţă de circulaţia tirurilor spre frontieră pe o stradă din municipiu.

Locuitorii din zonă au mai protestat şi în trecut pentru faptul că în lipsa unui drum de centură pentru ca tirurile să ajungă la frontieră, acestea tranzitează o stradă de la marginea oraşului iar circulaţia acestor maşini de tonaj greu pun în pericol vieţile lor şi ale copiilor care merg la şcoală şi nu sunt văzuţi de şoferii de tiruri sau sunt observaţi prea târziu de către aceştia.

Citește și: Lovitură de teatru în scandalul momentului! Marian Godină a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt

Un tir înmatriculat în Turcia care se deplasa marţi către Bucureşti, pe strada 1 decembrie 1918 din Giurgiu, care face legătura între DN 5 şi PTF Giurgiu, a accidentat mortal o femeie de 63 de ani, care traversa neregulamentar, fără să se asigure.

Traficul a fost deviat pentru câteva ore pe rute alternative iar jandarmii au rămas în zonă toată după-amiaza pentru a aplana protestul oamenilor din zonă faţă de faptul că a mai murit un om din cauza traficului greu către frontieră care se desfăşoară pe o stradă din oraş.