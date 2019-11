Protest spontan la Spitalul Judetean Timisoara, dupa ce managerul a fost schimbat

Aproximativ o suta de angajati ai Spitalului Judetean Timisoara au protestat, joi, timp de o ora pe treptele de la intrarea in institutie, dupa ce au aflat ca ministrul Sanatatii, Victor Costache, a decis inlocuirea din functia de manager a medicului Marius Craina cu Raul Patrascu, un tanar care a fost consilier de stat in domeniul politicilor de sanatate in Cabinetul Ciolos.