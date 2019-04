Protest spontan pe drumul judetean spre Breazu. Zeci de soferi merg in coloana - FOTO

Protest Breazu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aceasta ora, pe drumul judetean Iasi -Breazu -Gropnita are loc un protest spontan la care sunt prezenti zeci de conductori auto. Oamenii si-au aratat indignarea pentru modul cum arata drumul de ani buni. Chiar daca drumul va fi refacut pe bani europeni, lucrurile inca bat pasul pe loc, spre multumirea celor care locuiesc in zona. Astfel, soferii au decis sa protesteze in coloana si sa atraga atentia drumarilor si a celor de la Consiliul Judetean. Mai multe amanunte, maine in cotidianul BUNA ZIUA IASI Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...