Protest URIAS in capitala Suediei! SUTE DE MII de oameni au iesit in strada. Ce se intampla - FOTO, VIDEO

Protest URIAS in capitala Suediei Sute de mii de oameni, din Stockholm, capitala Suediei, au iesit in strada. Oameni apartinand din toate categoriile sociale si profesionale, au iesit vineri in strada pentru a le solicita liderilor politici sa ia de urgenta masuri concrete pentru a impiedica o "catastrofa de mediu". Greta Thunberg, activista suedeza in varsta de 16 ani care a inspirat aceasta miscare de protest si-a exprimat speranta ca la fel de multi oameni se vor aduna in toate aproape 150 de tari care participa la aceasta actiune comuna de protest. "Viitorul nostru se afla pe umerii vostri", se putea citi pe un banner intins deasupra unei strazi de protestatarii din Stockholm ...