Protestatarul #rezist Dide face jocurile aliantei USR-PLUS. Cere mii de euro pentru a continua protestele impotriva PSD

Protestatarul #rezist Cristian Dide se lauda ca a fost DELEGAT USR - PLUS la alegeri si cere 10.000 de euro pentru a continua protestele de strada: fara munca la birou. Acesta cere 10.000 de euro intr-un text postat pe Patreon. Tot acolo, protestatarul recunoaste ca a fost delegat al Aliantei 2020 la alegeri si nu a avut timp sa se bucure cum se cuvenea de condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea. In alta ordine de idei, in cursul zilei de ieri, Dide a spart doua sticle cu vin in fata sediului CSM, insa nu a patit nimic. Reamintim ca, Cristian Dide este cel care si-a manifestat bucuria, pe pagina lui de facebook, in momentul in care o jandarmerita din Suceava a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni, fe ...