Proteste ale elevilor in fața Ministerului Educației, in prima zi de școala

Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Comunitatea Declic organizează un protest maraton cu „porci zburători", în prima zi de școală, în fața Ministerului Educației și Cercetării. Protestatarii își exprimă nemulțumirile față de promisiunile neonorate ale guvernanților. Protestul a început la 11.00 și va ține 6 ore. „Ministerul Educației și Guvernul au avut patru luni la […]