Proteste antiguvernamentale. Mai multe persoane au fost ranite

Mai multe persoane au fost ranite in confruntarile violente de sambata de la Tirana dintre fortele de ordine si protestatarii albanezi care manifestau impotriva guvernului cerand demisia premierului Edi Rama si organizarea de alegeri, transmite dpa. Unii protestatari au aruncat cu petarde si cocteiluri Molotov in politisti, care au raspuns cu tunuri cu apa si gaze lacrimogene, conform informatiilor difuzate de canalul de televiziune Vizion Plus si de agentia de stiri ATA. Summitul de la Sibiu: Presedintii statelor UE, primiti de Klaus Iohannis. Presedintele a vorbit despre intrarea in Schengen - UPDATE / FOTO / LIVE TEXT/ VIDEO Ulterior, fortele de ordine au recurs la tunurile cu apa pentru a imprastia ...