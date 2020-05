Proteste antirasism in 30 de orașe americane. Poliția raspunde in forța

Protestele au izbucnit în cel puțin 30 de orașe americane după moartea unui negru neînarmat George Floyd, de mâna unui ofițer de poliție din Minneapolis, Minnesota. Protestatarii spun că vor să vadă acuzații pentru toți cei patru ofițeri de poliție implicați în moartea lui Floyd. Un fost ofițer, care a fost văzut într-un videoclip cu […] The post Proteste antirasism în 30 de orașe americane. Poliția răspunde în forță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.