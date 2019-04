Proteste contra muncii fortate! Sistemul penitenciar se poate bloca in 10 zile

Penitenciarul Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sindicatul Manifest din Penitenciarul Iasi, organizatie sindicala afiliata la Federatia PUBLISIND-federatie majoritara la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, reprezentand salariati din Penitenciarul Iasi, declanseaza actiuni de protest pe termen nedeterminat ca urmare a diminuarilor salariale suferite de majoritatea angajatilor din sistemul penitenciar. Cu toate ca, in anul 2019, in tot sistemul public sunt asigurate prin buget (fiind achitate integral) drepturile salariale, inclusiv cresterile salariale prevazute de Legea-cadru nr 153/2017 dar si alte cresteri suplimentare (educatie), in sistemul penitenciar, incepand cu 01.01.2019 au fost sistate de la plata: orele supliment ...