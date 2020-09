Proteste in țara, la inceperea anului școlar. Copii și profesori acuza lipsa condițiilor sanitare

Școala începe cu stângul în România. Părinții și elevii din Botoșani protestează la început de an. Inițiativa se numește „Protestul banderolelor albe – Împreună pentru dreptul la educație”. Organizatoarea protestului, Mihaela Stoiciuc Vasilică, vrea să-i mobilizeze pe toți cei care sunt împotriva măsurilor luate la începerea noului an școlar. Acestea sunt catalogate ca fiind „aberante, […] The post Proteste în țară, la începerea anului școlar. Copii și profesori acuză lipsa condițiilor sanitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.