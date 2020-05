Proteste in Elveția contra restricțiilor COVID-19

Sute de persoane au protestat sâmbătă în faţa Parlamentului elveţian la Berna şi în alte oraşe împotriva restricţiilor impuse de autorităţi în cadrul luptei împotriva noului coronavirus, potrivit agenţiei de presă Keystone-ATS, relatează AFP, preluată de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc deja în Germania și Austria. Elveţia, care a înregistrat peste 1.500 de […] The post Proteste în Elveția contra restricțiilor COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.