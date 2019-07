Proteste la MAI. Sediul ministerului a fost vandalizat- VIDEO

Proteste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste o suta de persoane s-au adunat in fata Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru a protesta, dupa cazul crimelor de la Caracal, Oamenii sunt revoltati ca politistii nu au intervenit pentru salvarea Alexandrei din mainile criminalului Gheorghe Dinca. Circa 100 de persoane participa duminica seara la un miting organizat in fata ministerului de Interne, la initiativa orgnizaiilor de aparare a drepturilor femeilor, protestatarii scandand "Politia Ucide". "Politia ucide" sau "Politia este complice in afacerile cu trafic de fiinte umane", striga protestatarii. "Am venit in aceasta seara aici pentru ca in Romania au loc niste orori, suntem toti in doliu. Este uluitor ce s- ...