Proteste VIOLENTE in Italia - Sute de oameni au ieșit in strada pentru a cere ridicarea restricțiilor. Manifestațiile au degenerat / VIDEO

Italienii din domeniul HoReCa au ieşit în stradă, în noaptea de luni spre marți, ca să protesteze împotriva restricţiilor. Manifestaţiile au degenerat în acte de violenţă soldate cu răniţi şi arestări, scrie Mediafax.

Decretul privind închiderea restaurantelor şi barurilor la ora 18.00 a stârnit proteste violente în noaptea de luni spre marți. Sute de oameni au ieşit în stradă la Milano, Trieste, Ferrara, Torino, Napoli şi Palermo pentru a cere guvernului condus de premierul Giuseppe Conte ridicarea restricţiilor privind activităţile din domeniul HoReCa.

În cele şase oraşe s-au înregistrat tensiuni între forţele de ordine şi manifestanţi.

Patru persoane au fost reţinute după ce au aruncat cu petarde şi sticle molotov în forţele de ordine.

Un poliţist a fost rănit la Milano în timpul protestelor. La Torino, manifestanţii au spart vitrinele magazinelor Gucci, Hermes, Geox şi Apple, pe care le-au jefuit.

Locuitorii din Napoli ies în stradă pentru a patra oară, consecutiv. Oamenii se împotrivesc carantinei regionale care îi obligă să stea în casă între orele 23 şi 5 dimineaţa. La Palermo, mai mulţi manifestanţi au bruscat o echipă de jurnalişti ai televiziunii naţionale italiene, RAI Sicilia.

Barricades in the streets, clashes with the police, looting, molotovs, fireworks and angry protests erupted in several cities of #Italy against the government’s new #COVID19 restrictions. pic.twitter.com/46dGeL4okv

Through ALL Italy it is going on right now! Large numbers of people come together against the corona measures. Media where are you ?! #Italy #COVID19 pic.twitter.com/KgbNw2YfFF