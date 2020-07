Proteste violente in Serbia, dupa ce președintele a decis sa reimpuna starea de urgența. Oamenii au luat cu asalt cladirea Parlamentului / FOTO & VIDEO

Mai mulți susţinători ai opoziţiei au luat cu asalt clădirea Parlamentului din Belgrad, după ce preşedintele Aleksandar Vucic a impus măsuri restrictive pentru a opri răspândirea coronavirusului, informează Mediafax.

Proteste violente au izbucnit în Belgrad după ce preşedintele Aleksandar Vucic a luat hotărârea de a reimpune starea de urgenţă pe fondul pandemiei de coronavirus. Măsurile restrictive vor intra în vigoare din weekend.

„Situaţia din Belgrad este alarmantă. Spitalele sunt literalmente supraaglomerate", a declarat Vucic într-o conferinţă de presă televizată.

Ţara se confruntă cu un număr raportat de 16.168 de infecţii cu noul coronavirus şi 330 de decese, însă cifrele sunt în plină ascensiune. Epidemiologii şi medicii au avertizat că spitalele funcţionează la capacitate maximă şi că lucrătorii medicali sunt obosiţi.

În timpul conferinţei televizate, Vucic a promis că va construi rapid un nou spital în Serbia, care va avea o capacitate de 800 până la 1.000 de paturi. Riscul de infectare, a adăugat el, va persista şi în sezonul rece atunci când coincide cu gripa sezonieră.

„Ne vom confrunta cu o toamnă dificilă. Nu va exista un vaccin pentru coronavirus până atunci”, a declarat preşedintele sârb.

Opozanţii dau vina pe guvern şi afirmă că oamenii nu trebuie să sufere noi restricţii. Marţi, în jurul orei 22.00, un grup mic de protestatari s-a împins într-un cordon de poliţie, a spart uşa şi a intrat în clădirea parlamentului. Ulterior, poliţia i-a împins înapoi. Mulţimea a cerut demisia lui Vucic.

Serbian police have managed to force protesters out of the parliament in Belgrade, after they stormed the building this evening.



There are currently thousands of demonstrators on the streets, angered by the reinstatement of a weekend lockdown to curb the spread of #COVID19. pic.twitter.com/pBdGPOYNHg