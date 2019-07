Proteste VIOLENTE la Paris de Ziua Franței - Poliția a folosit gaze lacrimogene! Aproximativ 152 de protestatari, reținuți

Poliţia franceză a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care s-au adunat duminică pe bulevardul Champs Elysees, la câteva ore după ce preşedintele Emmanuel Macron a prezidat parada militară de Ziua Franţei alaturi de mai mulţi lideri europeni, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Bulevardul din centrul Parisului a fost redeschis traficului de îndată ce parada s-a terminat, dar câteva sute de protestatari din cadrul mișcării "vestele galbene" au încercat să-l ocupe.

Televiziunea BFM a arătat imagini în care poliția foloseşte gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii, unii dintre ei având glugi pe cap. Aceştia au încercat să blocheze bulevardul cu ajutorul unor baricade metalice, tomberoane și alte obiecte.

De asemenea, s-au auzit câteva zgomote puternice. Protestatarii au aruncat cu obiecte în polițişti, au huiduit și au dat foc unei pubele.

Anterior, o sursă din poliția franceză și o sursă judiciară au declarat că aproximativ 152 de protestatari "vestele galbene" și lideri ai acestora au fost reținuți lângă Champs Elysees în timp ce încercau să organizeze un protest.

