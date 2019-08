Protestele continua la Hong Kong. Activistii pro-democratie incearca sa recastige sprijinul populatiei - FOTO / VIDEO

Protest pasnic la Hong Kong google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 100.000 de manifestanti pro-democratie participa duminica la un protest pasnic la Hong Kong, in contextul inaspririi avertismentelor din partea autoritatilor de la Beijing, informeaza postul BBC News. In ultimele zece saptamani de la startul valului de proteste, intre activistii pro-democratie si fortele de ordine s-au inregistrat numeroase incidente violente, insa manifestatiile din acest weekend au fost pana in acest moment pasnice. Autoritatile au refuzat organizatorilor sa permita un mars al protestatarilor prin oras, insa a fost permisa o manifestatie in Parcul Victoria. In pofida ploii torentiale, zeci de mii de oameni s-au strans in Parcul Victoria, dar ca urmare a numarului ma ...