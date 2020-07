Protestele continua la Tel Aviv. Israelienii cer in strada accelerarea planurilor de ajutor economic

Mii de israelieni au demonstrat sâmbătă la Tel Aviv, supăraţi pe ceea ce ei consideră a fi răspunsul necorespunzător al guvernului la şocurile economice prin care au trecut în timpul crizei coronavirusului, relatează Reuters, preluat de Agepres. Iar Times of Israel transmite că după ce mitingul din Piața Rabin din Tel Aviv s-a încheiat oficial, […] The post Protestele continuă la Tel Aviv. Israelienii cer în stradă accelerarea planurilor de ajutor economic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.