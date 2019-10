Protestul bicicliștilor in Capitala: “Și pe noi ne așteapta cineva acasa!”

Bicicliştii din Bucureşti participă, duminică, în Piaţa Universităţii, la protestul „Şi pe biciclişti îi aşteaptă cineva acasă!”. Manifestanţii vor să să atragă atenţia şoferilor şi autorităţilor despre existenţa lor în trafic. Protestul are loc în Piaţa Universităţii. Participanţii și-au așezat bicicletele la marginea trotuarului,una în spatele celeilalte, de la Universitate spre Piaţa Romană. Organizatorii protestului The post Protestul bicicliștilor în Capitală: “Și pe noi ne așteaptă cineva acasă!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.