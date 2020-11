Protestul elevilor italieni: Și-au scos bancile afara și invața in frig, cerand redeschiderea școlilor

În fiecare zi, din 6 noiembrie, când școlile din oraș și din regiunea mai largă a Piemontului au fost închise din cauza escaladării infecțiilor cu coronavirus, Anita Iacovelli, în vârstă de 12 ani, purtând o pălărie, mănuși și mască de față, a stat în afara școlii Italo Calvino și a continuat să facă lecții de […] The post Protestul elevilor italieni: Și-au scos băncile afară și învață în frig, cerând redeschiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.