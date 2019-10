Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani continua: Un miner a fost dus la spital

Protestul celor aproape 100 de mineri de la exploatarile Paroseni si Uricani a continuat pe parcursul zilei de miercuri, oamenii fiind decisi sa ramana si peste noapte in subteranul celor doua mine, in asteptarea unui raspuns in ceea ce priveste emiterea unui act normativ, similar ordonantei 36, prin care ar putea beneficia de venituri de completare si vechime in munca pentru maximum 22 de luni dupa ce vor fi concediati colectiv.