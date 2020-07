Protocol incheiat intre ANOFM si Inspectoratul pentru Imigrari pentru sprijinirea cetatenilor non-UE cu sedere legala in Romania

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a incheiat un protocol de cooperare cu Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in vederea sprijinirii cetatenilor non-UE cu sedere legala in Romania, carora le-au incetat contractele individuale de munca si doresc sa se reangajeze in Romania.