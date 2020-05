Protocolul clasificat publicat de Valcov: O asociatie de procurori ii cere lui Scutea sa redeschida ancheta in cazul Adinei Florea

Asociatia "Miscarea pentru apararea statutului procurorilor" (AMASP) solicita public procurorului general Gabriela Scutea, in calitatea sa de procuror ierarhic superior, sa verifice din oficiu legalitatea si temeinicia solutiei de clasare primita de Adina Florea in dosarul in care era cercetata ca i-ar fi dat lui Darius Valcov spre publicare o copie dupa protocolul secret SRI-Parchet.