Protocolul de fuziune USR-PLUS prevede ca USR va absorbi PLUS, iar Dacian Ciolos devine co-presedinte USR pana la Congresul noii formatiuni

Presedintele PLUS devine copresedinte al USR pana la organizarea unui Congres al partidului rezultat din fuziunea dintre USR si PLUS. Cele doua formatiuni vor participa la alegerile din acest an sub forma unei aliante denumite "Alianta USR-PLUS", vor avea candidati unici si liste unice de candidati la urmatoarele alegeri si vor elabora un program de guvernare comun pe care il vor prezenta alegatorilor la scrutinul parlamentar urmator si cu care vor intra intr-o eventuala guvernare in urmatorul ...