Provine dintr-o familie saraca, iar llie Nastase a facut-o celebra. Ce spune Amalia despre fostul ei sot, la 9 ani de la divort

Amalia Nastase

Cine o cunoaste pe Amalia Nastase stie ca nu e loc de fineturi inutile sau de uzante catifelate in discutiile cu ea. Indiferent ca e vorba despre efortul de a slabi, amanunte neasteptate despre trecutul ei, viata sentimentala, drumul din Rahova pana in top, modul in care isi creste copiii. Dar chiar si pentru cei care o cunosc, marturisirile sale din acest interviu, deopotriva emotionante si pline de umor, vor fi o surpriza.

In ce relatii ai ramas cu fostul sot? Tineti legatura, va sfatuiti in privinta fetelor?

Cand ai copii impreuna cu cineva, vei fi mereu apropiat de persoana respectiva. Eu il respect foarte mult pe Ilie si cred ca, in afara de Ion Tiriac, sunt singura persoana care stie cu adevarat cat de valoros e el ca imagine pentru Romania. Orice imagine ar avea el prin presa de aici, nu poate sterge un milimetru din dragostea cu care e vazut in strainatate. In legatura cu fetele, el se vede mereu cu ele si le iubeste foarte mult. Se mandreste cu ele si ele sunt foarte mandre ca sunt fetele primului numar 1 mondial din istoria ATP-ului.

Privind in urma, cat de mult consideri ca te-a ajutat in tot ceea ce ai construit si ce esti acum mariajul cu Ilie Nastase?

Cred ca ce am facut eu in mariajul cu Ilie Nastase m-a ajutat in viata. Tot din trecutul meu m-a adus unde sunt azi. Poti fi cu un om cunoscut, dar daca ajungi cu el undeva si esti planta, nu te ajuta cu nimic. Eu am reconstruit de la zero multe lucruri in viata mea, inclusiv reputatii, si la randul meu am fost ajutata de foarte multi oameni sa cresc si sa merg mai departe. Iar pentru asta, m-am bazat pe educatia de acasa si pe sacrificiile pe care parintii mei le-au facut pentru mine. Ei au vrut sa fiu capabila sa ma descurc oriunde si cu oricine in viata si au sacrificat multe sa ma tina la scoala, cu meditatii si cu tot ce imi doream. Anul acesta l-am pierdut pe tata si imi amintesc cum, dupa „revolutie (da, stiu, am pus ghilimele), cand toata lumea era pe jaf, fostii secretari de partid convertiti in directori au facut praf si intreprinderea Automatica, unde tata era electrician-sef. Au vandut bucata cu bucata halele si au dat afara foarte multi oameni, printre care si pe tata, care era aproape de pensie. El a trebuit sa se intoarca si sa fie paznic de noapte acolo, ca sa aiba bani sa fac eu meditatii. Mama, la fel, a muncit din greu sa imi plateasca mie tot ce imi trebuia la scoala. Ei sunt oamenii care au construit-o pe Amalia cu sacrificii enorme. Le multumesc mereu si ii iubesc mult. Dar, da, bineinteles ca a contat ca am fost cu un om ca Ilie, de la care am invatat enorm de multe si caruia ii multumesc si mai ales ii multumesc pentru minunile de copii pe care ii avem impreuna. Sunt recunoscatoare pentru tot trecutul meu si foarte mandra de ce am realizat si ii multumesc lui Dumnezeu in fiecare zi ca face minuni prin mine.

