PROVOCARE lansata de Ionuț Cristache: Realizatorul tv cere publicarea lucrarii de 10 la BAC a fiicei șefului DNA, Crin Bologa

Realizatorul Ionuț Cristache detonează scandalul notei de zece obținută de fiica șefului DNA, Crin Bologa, după contestația depusă împotriva notei inițiale de 7,50. Cristache pune la îndoială corectitudinea cu care nota de 10 a fost acordată, considerând că numele fetei a cântărit mai mult decât conținutul lucrării. Pentru înlăturarea suspiciunilor, Ionuț Cristache cere ca lucrarea fetei șefului DNA să fie prezentată public.

„Dar nu deranjeaza pe nimeni ca fiica sefului DNA, Crin Bologa si-a tras un 10 la BAC, in urma contestatiei, desi initial luase 7.50?! Chiar trecem cu atata lejeritate peste un asemenea caz? Nu revolta pe nimeni? Serios, asta e tara? Nu se autosesizeaza Parchetul? Predoiu, alo, nea Predoiu, e in regula asta? Seful DNA trebuie sa fie lacrima si dezavantajata sa fi fost fiica-sa, n-ar fi trebuit sa faca acea contestatie pentru ca ar fi planat suspiciunea, legitima de altfel, ca numele cantareste mai mult decat lucrarea!!!! Alo, doamna ministru ANISIE, l-a verificat cineva pe profesorul care i-a dat fetei sefului DNA doua puncte jumatate in plus?!PUBLICATI LUCRAREA!!! In tara PLAGIATELOR, a diplomelor false, a titlurilor de doctor date la kilogram, nu se revolta nimeni?! PUBLICATI LUCRAREA DE 10 A FIICEI SEFULUI DNA, CRIN BOLOGA!”, a scris Ionuț Cristache pe pagina de Facebook.

