Provocare URIAȘA pentru PSD, un lider ALDE trece la amenințari: 'Daca nu picam de acord, atunci ne retragem de la guvernare'

Vicepreşedintele ALDE, Ioan Ţintean, care conduce filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud, a declarat, joi, că trebuie semnate protocoale de colaborare cu PSD în fiecare judeţ până în luna septembrie, în caz contrar existând posibilitatea ca liberal-democraţii să se retragă de la guvernare.

Ţintean a spus că a ridicat această chestiune la o întâlnire cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care i-ar fi spus că problema colaborării la nivelul judeţelor între cele două partide va fi tranşată după congresul PSD din 29 iunie."Noi avem un protocol semnat la nivel de conducere, conducerea celor două partide, protocol pe guvernare, nu avem protocoale în judeţe, nici în Bistriţa-Năsăud, dar nici în alte judeţe nu există niciun protocol între filialele ALDE şi filialele PSD. (...) A intervenit preşedintele (Călin Popescu Tăriceanu n.r.) şi a spus: Da, e ok ce zici tu, dar hai să avem răbdare, să treacă congresul PSD, să vedem cu cine semnăm protocolul - resemnăm protocolul la nivel naţional şi pe urmă să purcedem la întâlniri, aşa cum am făcut şi când am format USL, în judeţ, între fiecare conducere PSD şi ALDE, şi să vedem dacă picăm de acord. Dacă nu picăm de acord, atunci ne retragem. Cam aşa stau lucrurile corect, cinstit la această oră", a precizat Ţintean, într-o conferinţă de presă, conform agerpres.ro

Victorie pentru premierul Cehiei, după 17 ore de dezbateri - Parlamentul a respins moţiunea de cenzură



Întrebat când ar urma să se ia decizia posibilei retrageri de la guvernare, vicepreşedintele ALDE a spus că acest lucru depinde de modul în care va continua colaborarea cu PSD în ţară.



"Păi, dacă nu mai poţi colabora, nu-i corect să te retragi? (...) Până în septembrie, lucrurile se lămuresc pe două paliere: candidatul de la prezidenţiale şi semnarea protocoalelor pe fiecare judeţ. După aceea, vom vedea ce vom face. Este posibil ca, dacă nu se va întâmpla să semnăm protocoale, adică să nu putem colabora, este posibil la un moment dat să ne retragem. Este posibil să fie şi anul acesta, este posibil să fie şi la anul, nu ştim", a afirmat Ioan Ţintean.



Liderul ALDE a precizat că, în acest moment, în mai bine de jumătate dintre judeţele ţării nu există colaborare între liberal-democraţi şi social-democraţi.