PROVOCAREA care pune pe JAR Guvernul: Sa testeze TOȚI romanii, pentru a demonstra ca nu exista interes politic

Liderul Tineretului ALDE somează Guvernul PNL să treacă la testarea în masă a populației. Claudiu Catana spune că aceasta ar fi metoda perfecta pentru ca toate speculațiile privind posibile interese politice ale guvernului să fie spulberate.

"Se tot discuta si vehiculeaza dinspre zona guvernamentala ca este posibil sa se revina la starea de urgenta, dar de ce nu se discuta însa dinspre zona guvernamentala despre un program national de testare a tuturor cetatenilor?

Citește și: Andrei Caramitru SOMEAZĂ românii: Gata cu mersul la mare, la terase și vacanțe. Ce e așa greu?

Daca guvernul chiar vrea sa ne dovedeasca ca intr-adevar sunt responsabili, ca nu sunt interese politice si ca este doar o opinie a noastra, a politicienilor, in legatura cu gestionarea coronavirus, le lansez urmatoarea propunere “ Sa demareze de urgenta impreuna cu autoritatile locale un program national de testare a tuturor cetatenilor, iar in acest fel putem avem o situatie clara, ii putem depista pe cei infectati, putem stopa si tine sub control aceasta pandemie", scrie Catana pe Facebook .