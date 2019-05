"Provocarea comuniunii": pas catehetic spre intalnirea cu papa Francisc

pas catehetic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 8 mai 2019, incepand cu ora 19.30, in aula "Fericitul Anton Durcovici" a catedralei "Sfanta Fecioara Maria, Regina" din Iasi a avut loc prima intalnire de pregatire catehetica a vizitei papei Francisc in Romania, indeosebi la Iasi. Tema catehezei a fost "Provocarea comuniunii". Intalnirea s-a dorit a fi o aprofundare a motoului intregii vizite a papei Francisc in Romania. Invitatul special a fost parintele Marius-Petru Bilha, OFMConv, cel care ne-a ajutat sa aprofundam bogatia comuniunii si importanta pregatirii pentru a constientiza si a trai in mod intens vizita Sfantului Parinte papa Francisc la Iasi. La acest eveniment deosebit au participat multi credinciosi, ...