PSD a convocat CEX-ul. Cine sunt ministrii care pleaca din Guvern

Social-democratii se vor reuni pe data de 15 iulie in sedinta Comitetului Executiv al PSD, printre subiectele de discutiei fiind remanierea guvernamentala si prezentarea unor date din sondajele de opinie comandate de partid pentru alegerea prezidentiabilului. "CEx luni 15 iulie, ora 12, la P. Parlamentului sala grupului PSD "Ovidiu Sincai" nivel 1M", anunta PSD. Referitor la remaniere, in vizor ar fi Daniel Suciu, vicepremier si ministru al Dezvoltarii, ministrul de Interne Carmen Dan, ministrul Transporturilor Razvan Cuc sau ministrul Agriculturii Petre Daea, au adaugat sursele citate. Pentru portofoliul Agricultura ar fi luat in calcul actualul secretar de stat Dumitru Daniel Botanoiu sau ...