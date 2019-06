PSD a decis: Congres extraordinar pe 29 iunie. Ce spune Viorica Dancila / UPDATE

Comitetul Executiv a decis, vineri, să organizeze Congresul extraordinar pentru alegerea preşedintelui PSD pe data de 29 iunie. De asemenea la Congres va fi modificat şi statutul partidului. Anunțurile au fost făcute la finalul CEx de președintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă. La şedinţa CEx de vineri, Paul Stănescu a demisionat vineri din funcţia The post PSD a decis: Congres extraordinar pe 29 iunie. Ce spune Viorica Dăncilă / UPDATE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.