PSD a decis sa depuna motiune de cenzura, luna viitoare, pentru demiterea Guvernului Orban

Social democrații au decis în CEx să atace prin moțiune de cenzură asumarea răspunderii din partea Guvernului PNL privind alegerea primarilor în două tururi. Liderii PSD au votat în ședința Comitetului Executiv de marți, prima din acest an, să depună imediat o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului Orban dacă Executivul își asumă răspunderea pentru The post PSD a decis să depună moţiune de cenzură, luna viitoare, pentru demiterea Guvernului Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.