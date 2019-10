PSD a decis sa nu voteze noul guvern. Ciolacu: Vom lasa luna de miere si apoi vom intra in Opozitie

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD a decis sa nu voteze noul guvern, considerand ca este normal ca cei care detin majoritatea care a dus la trecerea motiunii de cenzura sa asigure cvorumul pentru validarea Executivului. In plus, Ciolacu afirma ca alegerile anticipate "nu sunt oportune" in acest moment.