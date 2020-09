PSD a depus plangere la Poliție pentru declarația lui Nicușor Dan la ieșirea de la urne

PSD a depus, duminică, o plângere la Poliție cu privire la afirmațiile făcute de Nicușor Dan la ieșirea de la urne. PSD spune că s-a încălcat legislația electorală și cere sancționarea candidatului PNL-USR-PLUS.

„Aștept de mult votul ăsta și am votat cu sete. Am votat să scoatem din primăria Bucureștiului o caracatiță de interese, neamuri, cumetri, nași, fini, prieteni, care au ținut în subdezvoltare orașul ăsta. De asta n-au fost în stare să rezolve apa caldă, darămite poluarea și traficul. Am votat pentru un oraș care are un potențial extraordinar, pentru oameni cinstiți, muncitori și creativi și în zona privată a dovedit că poate tot ce își propune, iar după aceste alegeri sunt convins că tot acest potențial de muncă și creativitate poate fi pus în slujba bucureștenilor de toate generațiile, familiilor care nu au avut parte de infrastructura școlară de care aveau nevoie, în slujba persoanelor vârstnice care și-au văzut copiii și nepoții plecând din oraș. Și dincolo de probleme vieții curente care au fost lăsate de izbeliște. Competiția electorală e o competiție de valori, o competiție între adevăr și minciună, competență și incompetență, cinste și corupție și între decență si superficialitate fudulă. De asta am votat cu mare sete și invit bucureștenii să iasă în număr mare la vot, de dimineață pentru că sunt condiții speciale și votul e mai lent, să dea un vot util care să pună Bucureștiul pe direcția bună, să facă din orașul București orașul pe care bucureștenii îl merită”, a spus Nicușor Dan, duminică, după ce a votat.