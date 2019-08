PSD a depus plangere penala impotriva mai multor membri PNL! Ii acuza de dezinformare

psd pnl google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD a transmis marti ca va depune o plangere penala pe numele reprezentantilor PNL care au dezinfomat opinia publica cu privire la rectificarea bugetara adoptata de Guvern. "PSD condamna modul in care PNL dezinformeaza in mod constient populatia cu privire la rectificarea bugetara. Declaratiile din ultima perioada ale unor lideri PNL care acuza Guvernul ca ar fi <<falsificat>> datele financiare si ca ar fi <<furat 10% din PIB>> sunt de o gravitate deosebita si intra sub incidenta prevederilor Codului Penal privind comunicarea si raspandirea in mod constient de stiri false care pun in pericol securitatea nationala", se arata intr-un comunicat transmis de social-democrati. Pri ...