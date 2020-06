PSD a gasit voturi pentru demiterea guvernului Orban (Surse)

Social-democrații au ajuns la un acord de principiu cu parlamentarii Pro Romania (centru-stânga), ALDE (liberali) și PPU-sl (umaniști) să răstoarne Guvernul Ludovic Orban II prin moțiune de cenzură până la alegerile din 27 septembrie, scrie stiripesurse.ro. În Camera Deputaților sunt 160 de parlamentari PSD, Pro România, ALDE și PPU-sl care ar pune umărul la debarcarea […] The post PSD a găsit voturi pentru demiterea guvernului Orban (Surse) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.