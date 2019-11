PSD a inceput sa traga pentru Dancila: punctaj de partid, dezinformari, retorica agresiva si vasilizare

Daca in campania pentru primul tur de scrutin, social-democratii au preferat mai degraba sa fie prudenti in sustinerea excesiva a Vioricai Dancila - multi primari nu au tras, de rusine, se plangea un lider pesedist - sacii pe care electoratul i-a urcat in caruta fostului premier i-au facut sa isi invinga sentimentul de ridicol si sa faca o campanie asa cum numai PSD stie sa o faca: mlastinoasa, apasand pe cele mai rudimentare butoane si cu insistenta scaiului.